Карен Хачанов отреагировал на победу Ислама Махачева в бою за пояс чемпиона UFC
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Российский теннисист Карен Хачанов (19-й в рейтинге ATP) в своих социальных сетях отреагировал на победу российского бойца Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг). В бою за чемпионский пояс Махачев одолел бразильца удушающим приёмом во втором раунде.
«Чемпиооон. Топ», — написал Хачанов в своих социальных сетях, прикрепив фотографию Махачева с поясом.
Напомним, Хачанов на последнем Открытом чемпионате США — 2022 добрался до полуфинала, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд уступил 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
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