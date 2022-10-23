Себастьян Корда снялся с турнира в Базеле. Его заменит Карацев в качестве лаки-лузера
Поделиться
Российский теннисист Аслан Карацев (45-я ракетка мира) в качестве лаки-лузера на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 24 по 30 октября, заменит американца Себастьяна Корду (36-я ракетка мира), принявшего решение сняться с соревнования.
Таким образом, в первом круге турнира Аслан Карацев встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Британец Энди Маррей, который должен был сыграть с Кордой на старте турнира, сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.
Аслан Карацев пытался квалифицироваться на этот турнир, однако проиграл решающий матч представителю Франции Уго Умберу (100-я ракетка мира) со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:1.
Самые продолжительные матчи в истории тенниса:
Комментарии
- 24 октября 2022
-
00:38
-
00:27
-
00:07
- 23 октября 2022
-
23:58
-
22:51
-
22:26
-
22:16
-
21:16
-
18:51
-
18:39
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
16:17
-
15:48
-
15:47
-
15:20
-
14:50
-
14:31
-
13:47
-
13:19
-
12:53
-
12:19
-
11:58
-
11:04
-
10:18
-
09:52
-
09:36
-
09:34
-
09:23
-
08:37
-
02:58
- 22 октября 2022
-
23:06
-
22:23
-
22:00
Партнерский контент