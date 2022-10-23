Себастьян Корда снялся с турнира в Базеле. Его заменит Карацев в качестве лаки-лузера

Российский теннисист Аслан Карацев (45-я ракетка мира) в качестве лаки-лузера на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 24 по 30 октября, заменит американца Себастьяна Корду (36-я ракетка мира), принявшего решение сняться с соревнования.

Таким образом, в первом круге турнира Аслан Карацев встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Британец Энди Маррей, который должен был сыграть с Кордой на старте турнира, сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.

Аслан Карацев пытался квалифицироваться на этот турнир, однако проиграл решающий матч представителю Франции Уго Умберу (100-я ракетка мира) со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:1.

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