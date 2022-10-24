Арина Соболенко посетила матч НБА. Фото

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию с посещения матча НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) между командами «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 112:109.

Фото: из личного архива Соболенко

Фото: из личного архива Соболенко

Фото: из личного архива Соболенко

В настоящий момент в Гвадалахаре (Мексика) проходит турнир категории WTA-1000. Арина Соболенко уже выбыла из борьбы. Во втором круге белорусская спортсменка проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Победа белоруски Виктории Азаренко над американкой Мэдисон Кис позволила попасть на Итоговый турнир Арине Соболенко и российской теннисистке Дарье Касаткиной.

Итоговый турнир WTA пройдет в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

Соболенко зажигательно танцует после квалификации на Итоговый: