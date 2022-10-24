Бывший тренер Симоны Халеп эмоционально поддержал её в допинг-скандале

Даррен Кейхилл, бывший тренер румынской теннисистки Симоны Халеп, поддержал свою экс-подопечную, которая сейчас замешана в допинг-скандале и отстранена от тенниса.

«Хоть я больше не работаю с Симоной, я бы хотел поговорить о человеке, которого я знаю, и о спортсменке, с которой я работал шесть лет. Первое и самое важное – невозможно, чтобы Симона намеренно принимала запрещённые вещества. Точно. Невозможно.



Она из тех спортсменов, которые переживают по поводу каждого выписанного врачами препарата, по поводу каждой добавки, которую она использовала. Симона постоянно твердила: «Пожалуйста, проверьте дважды, трижды, чтобы это было разрешено и безопасно. Если не уверены, я принимать не буду».



Мы оба верим в программу тестирования и часто обсуждали количество проверок на турнирах и вне соревнований. Она никогда на них не жаловалась, осознавая, что других проверяют так же часто. Для неё было важно бороться с чистыми соперницами. Это важно для всех. Система не идеальна, но она работает. Симона безупречно честна, и она уважает коллег. Она любит игру и всегда была скромной, дружелюбной чемпионкой.



Честность всегда была её самой сильной стороной и слабостью. Мы часто смеялись из-за того, что она не умеет врать даже во благо. Если ей задать вопрос на пресс-конференции, то она честно ответит. Она никогда не скрывает своё настроение, даже когда это идёт ей во вред.



Это Симона. Ровно такая, какая есть. Она построила потрясающую карьеру и наследие, пройдя по тяжёлому и правильному пути.



Сейчас её дело расследуют, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы. Как сказала Симона, начинается самый сложный матч в её жизни. Я в неё верю. Всегда верил и честно скажу, что сейчас верю как никогда. Я поддерживаю Симо», – написал в своих социальных сетях Даррен Кейхилл.