Джессика Пегула стала победительницей турнира в Гвадалахаре

Пятая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула стала победителем турнира в Гвадалахаре. В решающем матче турнира она обыграла представительницу Греции, шестую ракетку мира Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Пегула выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Саккари, в свою очередь, сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из трёх.

Общий призовой фонд соревнований составлял $ 2,5 млн. За победу в турнира американка получит $ 412 тыс. призовых и 900 рейтинговых очков. Саккари, в свою очередь, получит $ 242 тыс. призовых и 585 рейтинговых очков.