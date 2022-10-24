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Джессика Пегула стала победительницей турнира в Гвадалахаре

Джессика Пегула стала победительницей турнира в Гвадалахаре
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Пятая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула стала победителем турнира в Гвадалахаре. В решающем матче турнира она обыграла представительницу Греции, шестую ракетку мира Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Пегула выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Саккари, в свою очередь, сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из трёх.

Общий призовой фонд соревнований составлял $ 2,5 млн. За победу в турнира американка получит $ 412 тыс. призовых и 900 рейтинговых очков. Саккари, в свою очередь, получит $ 242 тыс. призовых и 585 рейтинговых очков.

Гвадалахара-2. Финал
24 октября 2022, понедельник. 02:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
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