«Я умирала от боли». Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в больницу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что попала в больницу.

«Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В конце концов у меня в почке обнаружили камень», — написала Ястремская в своей социальной сети.

В последний раз Ястремская принимала участие на турнире во французском Руане. В первом круге украинка проиграла представительнице Хорватии Ане Конюх. В парном разряде Даяна вместе со своей сестрой Иванной уступила в четвертьфинале турнира, Оксане Калашниковой и Мисаки Дои.

Напомним, в сентябре Ястремская пропустила несколько турниров из-за травмы запястья.

На данный момент Ястремская является 99-й ракеткой мира. Лучшей позицией в карьере украинской теннисистки было 21-е место в рейтинге WTA.