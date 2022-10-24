Аслан Карацев провалился на 60-е место в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Аслан Карацев, который в предыдущей версии рейтинга занимал 45-е место, опустился сразу на 15 строчек и стал 60-м.
В первой десятке произошло одно изменение: Феликс Оже-Альяссим обошёл Тейлора Фритца и стал девятым. Даниил Медведев остался четвёртым, Андрей Рублёв — восьмым. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP. 24 октября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5600.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5155.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4860.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3685.
9 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3315.
10 (9). Тейлор Фритц (США) — 3195…
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945…
60 (45). Аслан Карацев (Россия) — 785…
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 24 октября 2022
-
08:06
-
07:53
-
07:21
-
04:57
-
03:21
-
00:38
-
00:27
-
00:07
- 23 октября 2022
-
23:58
-
22:51
-
22:26
-
22:16
-
21:16
-
18:51
-
18:39
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
16:17
-
15:48
-
15:47
-
15:20
-
14:50
-
14:31
-
13:47
-
13:19
-
12:53
-
12:19
-
11:58
-
11:04
-
10:18
-
09:52
-
09:36
-
09:34
-
09:23