Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова поднялись в топ-10 рейтинга WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, которые в предыдущей версии рейтинга были 11-й и 12-й соответственно, отыграли по три строчки и стали восьмой и девятой соответственно.

Джессика Пегула, которая выиграла турнир в Гвадалахаре, поднялась на два места и стала третьей. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 24 октября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 335 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.

3 (5). Джессика Пегула (США) — 4316.

4 (7). Кори Гауфф (США) — 3271.

5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3121.

6 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3000.

7 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 2970.

8 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2935.

9 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.

10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2661…

19 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1961.

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910…

44 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1119…



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