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Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова поднялись в топ-10 рейтинга WTA

Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова поднялись в топ-10 рейтинга WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, которые в предыдущей версии рейтинга были 11-й и 12-й соответственно, отыграли по три строчки и стали восьмой и девятой соответственно.

Джессика Пегула, которая выиграла турнир в Гвадалахаре, поднялась на два места и стала третьей. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 24 октября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 335 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.
3 (5). Джессика Пегула (США) — 4316.
4 (7). Кори Гауфф (США) — 3271.
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3121.
6 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3000.
7 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 2970.
8 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2935.
9 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2661…
19 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1961.
20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910…
44 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1119…

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