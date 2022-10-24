Касаткина и Кудерметова пропустили Саккари вперёд в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга занимала седьмое место, опустилась на одну строчку. Вероника Кудерметова осталась на девятой позиции. Гречанка Мария Саккари поднялась на пять строчек.

По итогам предыдущей недели определилась восьмёрка теннисисток, которым предстоит сыграть на Итоговом турнире WTA. Ими стали Ига Свёнтек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула, Кори Гауфф (обе — США), Каролин Гарсия (Франция), Арина Соболенко (Белоруссия), Дарья Касаткина (Россия), Мария Саккари (Греция).



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».



Чемпионская гонка WTA. 24 октября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10335 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 4316.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3271.

5 (10). Мария Саккари (Греция) — 3121…

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3000.

7 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 2970.

8 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2935.

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.

10 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.

19 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 1910…

20 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1910…

42 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 1119…