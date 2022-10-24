Джессика Пегула прокомментировала победу над Марией Саккари в финале в Гвадалахаре

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над гречанкой Марией Саккари в финальном матче турнира WTA-1000 в Гвадалахаре. Пегула обыграла Саккари со счётом 6:2, 6:3.

«Меня переполняют эмоции, но я очень рада, что теперь у меня есть крупный титул. Это было то, чего я действительно хотела в этом сезоне. Я говорила, что это была одна из моих целей, и очень круто, что я этого добилась.

Мне казалось, что я играла очень уверенно. Я не делала глупых ошибок, не принимала глупых решений. Я умно подавала, хорошо действовала на приёме. Не паниковала, а просто делала то, что должна была делать, чтобы выиграть очко. И это сработало», — приводит слова американки пресс-служба WTA.

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