Циципас — после поражения от Руне: меня уже достали призы финалисту. Каждый раз их получаю

Греческий теннисист Стефанос Циципас (пятая ракетка мира) высказался о своём поражении от представителя Дании Хольгера Руне на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 25-го номера мирового рейтинга.

«Мне нравится, что здесь не дают приз финалисту – потому что они меня уже достали. Каждый раз их получаю. Так что спасибо турниру за то, что не напоминаете и на дали мне ещё один.



Хочу поздравить Хольгера с тем, что украл у меня большой трофей. Команду тоже. Твоя команда очень здорово работает. Я видел, как ты рос в академии, и ты проделал невероятную работу и трансформировался за последние годы. Это заслуженная победа. И в будущем таких будет ещё много. Продолжай в том же духе, оставайся скромным и двигайся вперёд», — сказал Циципас на церемонии награждения.