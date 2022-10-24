Свёнтек — четвёртая в истории, которая смогла продержаться 30 недель в топ-1 после дебюта

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала четвёртой спортсменкой в истории, которой удалось остаться на первой строчке мирового рейтинга после дебюта в этом статусе. Ранее такое удавалось только Штеффи Граф, Мартине Хингис и Серене Уильямс.
Свёнтек поднялась на вершину мирового рейтинга 4 апреля 2022 года. В текущем сезоне на счету теннисистки восемь трофеев (Сан-Диего, Открытый чемпионат США, Открытый чемпионат Франции, Рим, Штутгарт, Майами, Индиан-Уэллс, Доха).
Теннисистки, которые провели 30 недель в топ-1 рейтинга WTA после дебюта в этом статусе:
Штеффи Граф — 186 недель (с 17 августа 1987 г. по 10 марта 1991 г.)
Мартина Хингис — 80 недель (с 31 марта 1997 г. по 11 октября 1998 г.)
Серена Уильямс — 57 недель (с 8 июля 2002 г. по 10 августа 2003 г.)
Ига Свёнтек — 30 недель (с 4 апреля 2022 г. — по настоящее время)
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