Карла Суарес-Наварро: Рафаэль Надаль уже не тот

Бывшая шестая ракетка мира представительница Испании Карла Суарес-Наварро высказала мнение, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс-лидер рейтинга ATP испанец Рафаэль Надаль уже не столь силён, как раньше.

«Рафа всё ещё выступает, но это последние годы его карьеры. Время идёт для всех. Физически он уже не тот, что был раньше. Хотя с точки зрения психологии он всегда будет нас удивлять.

Появляются молодые игроки, и нам повезло, что у нас есть Карлитос (Карлос Алькарас. — Прим. «Чемпионата»). Мы должны наслаждаться его игрой. Я думаю, что он добьётся больших успехов в будущем», — приводит слова Суарес-Наварро Daily Express.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.