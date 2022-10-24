Руне — о победе над Циципасом: моя игра была близка к совершенству

Датский теннисист Хольгер Руне (25-й номер мирового рейтинга) высказался о своей победе над представителем Греции Стефаносом Циципасом на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Это был невероятный матч с моей стороны. Я знал, что это будет сложно, но я просто старался придерживаться плана игры. Сегодня я должен был показать свой лучший теннис, и хорошо, что я смог найти этот уровень. Я суперсчастлив. Моя игра была очень близко к совершенству. Я делал много хороших ответных ударов и довольно хорошо играл на своей подаче. Стефанос — потрясающий игрок, с которым всегда сложно играть. Это был очень весёлый матч», — сказал Руне на пресс-конференции.