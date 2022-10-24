Руне — о победе над Циципасом: моя игра была близка к совершенству
Поделиться
Датский теннисист Хольгер Руне (25-й номер мирового рейтинга) высказался о своей победе над представителем Греции Стефаносом Циципасом на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
«Это был невероятный матч с моей стороны. Я знал, что это будет сложно, но я просто старался придерживаться плана игры. Сегодня я должен был показать свой лучший теннис, и хорошо, что я смог найти этот уровень. Я суперсчастлив. Моя игра была очень близко к совершенству. Я делал много хороших ответных ударов и довольно хорошо играл на своей подаче. Стефанос — потрясающий игрок, с которым всегда сложно играть. Это был очень весёлый матч», — сказал Руне на пресс-конференции.
Комментарии
- 24 октября 2022
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:18
-
10:01
-
09:35
-
08:41
-
08:06
-
07:53
-
07:21
-
04:57
-
03:21
-
00:38
-
00:27
-
00:07
- 23 октября 2022
-
23:58
-
22:51
-
22:26
-
22:16
-
21:16
-
18:51
-
18:39
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
16:17
-
15:48
-
15:47
-
15:20
-
14:50
-
14:31
Партнерский контент