Потапова поделилась ярким фото с отдыха в Мексике

Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-й номе мирового рейтинга) опубликовала новую фотографию с пляжа в в Канкуне (Мексика).
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПОТАПОВОЙ
Другая российская теннисистка Яна Сизикова прокомментировала пост: «Кинешь номер фотографа?»
«Строго конфиденциальная информация», — ответила Потапова.
Анастасия Потапова и Яна Сизикова выступают в паре на турнирах WTA. На прошедшем соревновании категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) россиянки успешно прошли первый круг, в двух сетах одолев француженку Ализе Корне и представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн — 6:4, 6:3.
Однако Потапова и Сизикова не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре, уступив во втором круге китайским спортсменкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань — 3:6, 3:6.
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