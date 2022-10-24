Потапова поделилась ярким фото с отдыха в Мексике

Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-й номе мирового рейтинга) опубликовала новую фотографию с пляжа в в Канкуне (Мексика).

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПОТАПОВОЙ

Другая российская теннисистка Яна Сизикова прокомментировала пост: «Кинешь номер фотографа?»

«Строго конфиденциальная информация», — ответила Потапова.

Анастасия Потапова и Яна Сизикова выступают в паре на турнирах WTA. На прошедшем соревновании категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) россиянки успешно прошли первый круг, в двух сетах одолев француженку Ализе Корне и представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн — 6:4, 6:3.

Однако Потапова и Сизикова не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре, уступив во втором круге китайским спортсменкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань — 3:6, 3:6.