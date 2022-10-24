Пегула рассказала, кому посвятила победу в Гвадалахаре

Американская теннисистка Джессика Пегула, ставшая победительницей турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), высказалась о своей маме.

«Моя мама всегда шутила, что она была первой спортивной командой, которая помогала мне в моей теннисной карьере. Я определённо хотела посвятить победу ей. У мамы был действительно тяжёлый год. Я знаю, что она смотрела. Уверена, она оценила это», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

Также она прокомментировала финальный матч с гречанкой Марией Саккари.

«Сегодня я чувствовала себя по-другому. В других турнирах, которые я проиграла, или в финалах, или в близких к победе матчах, в важных матчах, я просто чувствовала, что всегда была частью чьей-то истории. Сегодня я чувствовала себя немного лучше. Думала, что пишу свою историю сегодня».