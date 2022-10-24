Стефанос Циципас: психология действительно делает меня лучшим игроком

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, высказался о значении психологии в теннисе.
«Мы, профессионалы, живём в замкнутом пузыре, но то, что я делаю для себя вне тенниса, включая встречи с людьми, которым я безоговорочно доверяю, заставляет меня чувствовать себя хорошо в реальности. Это важно для меня. Это обостряет и развивает сознание. И да, может быть, психология действительно делает меня лучшим игроком», — цитирует Циципаса Red Bull.
Греческий теннисист дошёл до финала турнира в Стокгольме (Швеция), где уступил представителю Дании Хольгеру Руне. Ранее Стефанос Циципас рассказывал о хобби, которые позволяют ему отдыхать от тенниса, а также делился мыслями о финале Открытого чемпионата Франции — 2021 с сербом Новаком Джоковичем.
- 24 октября 2022
-
14:18
-
13:30
-
13:13
-
12:43
-
12:42
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:18
-
10:01
-
09:35
-
08:41
-
08:06
-
07:53
-
07:21
-
04:57
-
03:21
-
00:38
-
00:27
-
00:07
- 23 октября 2022
-
23:58
-
22:51
-
22:26
-
22:16
-
21:16
-
18:51
-
18:39
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
16:17