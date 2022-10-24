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Стефанос Циципас: психология действительно делает меня лучшим игроком

Стефанос Циципас: психология действительно делает меня лучшим игроком
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, высказался о значении психологии в теннисе.

«Мы, профессионалы, живём в замкнутом пузыре, но то, что я делаю для себя вне тенниса, включая встречи с людьми, которым я безоговорочно доверяю, заставляет меня чувствовать себя хорошо в реальности. Это важно для меня. Это обостряет и развивает сознание. И да, может быть, психология действительно делает меня лучшим игроком», — цитирует Циципаса Red Bull.

Греческий теннисист дошёл до финала турнира в Стокгольме (Швеция), где уступил представителю Дании Хольгеру Руне. Ранее Стефанос Циципас рассказывал о хобби, которые позволяют ему отдыхать от тенниса, а также делился мыслями о финале Открытого чемпионата Франции — 2021 с сербом Новаком Джоковичем.

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