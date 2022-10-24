Президент Федерации тенниса Румынии уверен, что Халеп не принимала допинг намеренно

Джордж Косак, президент Румынской федерации тенниса, отреагировал на положительный результат допинг-пробы у бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп. Анализы взяли на Открытом чемпионате США в августе текущего года.

«Я далёк от мысли, что Симона могла сделать что-то подобное, тем более что у неё была блестящая карьера, основанная на работе. В период, когда Халеп начинала своё восхождение и обыгрывала всех звёзд, доминировавших в мировом теннисе, её проверяли около 20 раз в год. Так что вряд ли кто-то мог подумать, что на её уровне она может принимать допинг. Она всегда была спортсменкой, которая играла честно и честно побеждала. Я исключаю возможность намеренного применения допинга.

С моей точки зрения ситуация не ясна. Пока не появится второе доказательство, пока оно не будет проверено, чтобы увидеть, что именно произошло, мы не можем вынести окончательное суждение или решение.

Три-четыре года назад, когда я был президентом клуба «Динамо», информация о том, что Лаура Коман, наша великая чемпионка по стрельбе, была уличена в употреблении допинга где-то в Южной Америке, посыпалась как молния. И в конце концов они узнали, что это была еда, то, что она съела, которая была заражена. Доза была крошечной, это была не очень большая доза, которая могла бы повлиять на результаты. Я думаю, что у Симоны похожая ситуация», — приводит слова Косака Radioconstanta.ro.