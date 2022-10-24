Алькарас рассказал о своей главной цели на турнир в Базеле

Победитель Открытого чемпионата США — 2022, испанец Карлос Алькарас высказался о своей подготовке к турниру категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

«На тренировке с Каспером Руудом в Базеле я смог познакомиться с кортом и стадионом. Я чувствовал себя очень хорошо, и с нетерпением жду первого круга. Хочу познакомиться с Базелем. Моя главная цель — побеждать во всех турнирах и оставаться номером один», — цитирует Алькараса SRF.

Сегодня, 24 октября, испанский теннисист проведёт матч первого круга соревнований в Базеле. Ему предстоит встреча с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером (45-я ракетка мира). Игра пройдёт на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 20:00 мск.