Алькарас рассказал о своей главной цели на турнир в Базеле
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Победитель Открытого чемпионата США — 2022, испанец Карлос Алькарас высказался о своей подготовке к турниру категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
«На тренировке с Каспером Руудом в Базеле я смог познакомиться с кортом и стадионом. Я чувствовал себя очень хорошо, и с нетерпением жду первого круга. Хочу познакомиться с Базелем. Моя главная цель — побеждать во всех турнирах и оставаться номером один», — цитирует Алькараса SRF.
Сегодня, 24 октября, испанский теннисист проведёт матч первого круга соревнований в Базеле. Ему предстоит встреча с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером (45-я ракетка мира). Игра пройдёт на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 20:00 мск.
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