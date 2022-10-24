Макинрой: не надо считать Халеп жертвой. Она должна быть взрослой и ответственной

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой прокомментировал отстранение от соревнований румынки Симоны Халеп из-за положительной допинг-пробы.
«Насколько я её знаю, Симона была чрезвычайно вежливым, приятным человеком, но опять же, это не имеет значения, когда речь заходит о том, действительно ли она принимала допинг или нет. Она говорит, что не принимала препарат. По крайней мере, в своём комментарии заявляет, что никогда сознательно не принимала никаких запрещённых веществ.
Кто-то мог бы дать ей витамины, средства для восстановления, которые являются законными, а затем, возможно, мог бы дать ей что-то, что также было незаконным, так что, очевидно, спортсменка должна быть хорошо осведомлена о принимаемых препаратах. Давайте просто скажем ради аргументации, что это произошло. Тогда это всё равно положительный тест. Теперь, если каким-то образом будет доказано, что кто-то дал ей это, а она об этом не знала, возможно, это может сделать любой запрет, который она получит, не таким серьёзным.
Не надо считать Симону жертвой. Она как спортсмен должна быть ответственной и взрослой. Всё же Симона очень успешно выступала на протяжении всей своей карьеры», — сказал Макинрой в своём подкасте.
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