Кори Гауфф: теннис — очень дорогой вид спорта. Но я живу в США и могу себе это позволить
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказала мнение, что на занятия теннисом нужно много денег.
«Что касается тренировок, то в теннисе есть такая проблема. Это очень дорого. Мне очень повезло, что у моих родителей были деньги.
Я живу в США и могу себе это позволить. Но это не для всех», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.
В сезоне-2022 Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») она проиграла первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 3:6. На Открытом чемпионате США американская спортсменка дошла до четвертьфинала.
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