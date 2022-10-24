Румынский тренер — о деле Халеп: россияне на ОИ в Сочи манипулировали образцами как хотели

Бывший румынский теннисист, а ныне тренер Михай Русу поделился мыслями о положительной допинг-пробе своей соотечественницы, двукратной победительницы турниров «Большого шлема» Симоны Халеп.
«Заявление Симоны Халеп — всего лишь субъективное мнение, своего рода самозащита, потому что реальность очень ясна! Обе пробы подтверждают одинаковый положительный результат употребления одного и того же запрещённого антидопинговой комиссией вещества. Это видно в официальном заявлении Международного агентства честности после двух проверок высококлассными специалистами и очень современным оборудованием.
Я исключаю возможность того, что образцы были подделаны! Да, бывают случаи, например, россияне на Олимпиаде в Сочи манипулировали образцами как хотели, с момента их взятия до момента получения ответа, но на Открытом чемпионате США организатором является Федерация тенниса США, которая работает с ATP и WTA, все игроки обязаны знать запрещённые препараты и риски их приёма. Так что Симона должна взять на себя вину. Здесь нет места для спекуляций. Во всём виновата Симона Халеп, потому что образцы принадлежат ей!» — цитирует Русу ProSport.
- 24 октября 2022
-
16:09
-
16:01
-
15:34
-
14:37
-
14:18
-
13:30
-
13:13
-
12:43
-
12:42
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:18
-
10:01
-
09:35
-
08:41
-
08:06
-
07:53
-
07:21
-
04:57
-
03:21
-
00:38
-
00:27
-
00:07
- 23 октября 2022
-
23:58
-
22:51
-
22:26
-
22:16
-
21:16
-
18:51
-
18:39