Румынский тренер — о деле Халеп: россияне на ОИ в Сочи манипулировали образцами как хотели

Бывший румынский теннисист, а ныне тренер Михай Русу поделился мыслями о положительной допинг-пробе своей соотечественницы, двукратной победительницы турниров «Большого шлема» Симоны Халеп.

«Заявление Симоны Халеп — всего лишь субъективное мнение, своего рода самозащита, потому что реальность очень ясна! Обе пробы подтверждают одинаковый положительный результат употребления одного и того же запрещённого антидопинговой комиссией вещества. Это видно в официальном заявлении Международного агентства честности после двух проверок высококлассными специалистами и очень современным оборудованием.

Я исключаю возможность того, что образцы были подделаны! Да, бывают случаи, например, россияне на Олимпиаде в Сочи манипулировали образцами как хотели, с момента их взятия до момента получения ответа, но на Открытом чемпионате США организатором является Федерация тенниса США, которая работает с ATP и WTA, все игроки обязаны знать запрещённые препараты и риски их приёма. Так что Симона должна взять на себя вину. Здесь нет места для спекуляций. Во всём виновата Симона Халеп, потому что образцы принадлежат ей!» — цитирует Русу ProSport.