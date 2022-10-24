Маттео Берреттини снялся с турнира в Вене
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Финалист Уимблдона 2021 года, 14-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини объявил, что не сыграет на турнире ATP в Вене (Австрия). Завтра, 25 октября, Берреттини должен был сыграть матч с британцем Даниэлем Эвансом.
«После осмотра экспертами моей левой ноги мне сообщили, что я не смогу выступить на турнире в Вене. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться восстановиться к турниру в Париже. Как всегда, спасибо за все добрые пожелания», — написал Маттео в своих социальных сетях.
Также он поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на турнире в Неаполе. В финале Берреттини проиграл соотечественнику Лоренцо Музетти.
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