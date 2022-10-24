Джон Макинрой считает, что современные тенниситы слишком нежные

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой

высказался о значимости спортивных психологах на теннисистов.

«Вам действительно нужно разобраться в себе, и я думаю, что, это помогает вам расти больше. Я думаю, что во многих случаях игроки сейчас слишком нежные, и всё, что они делают, это делают одну подачу, а затем смотрят на своего тренера. Что-то происходит, и вдруг им срочно нужно обратиться к спортивному психологу.

Я не говорю, что плохо посещать спортивного психолога, но я не думаю, что вам следует обращаться к нему, когда вам десять или двенадцать лет. Вы ребёнок. Такое ощущение, что это полностью вышло из-под контроля», — приводит слова Макинроя Sportskeeda.

Макинрой танцует после победы сборной мира на Кубке Лэйвера