«Наше уютное воскресенье дома». Элина Свитолина опубликовала фото с новорождённой дочкой

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милые фото с новорождённой дочерью Скай.
«Наше уютное воскресенье дома», — подписала снимки Свитолина.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
В середине октября стало известно, что Свитолина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис впервые стали родителями.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
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