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Александр Зверев не сыграет на финальной стадии Кубка Дэвиса

Александр Зверев не сыграет на финальной стадии Кубка Дэвиса
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Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев не сыграет на финальной стадии Кубка Дэвиса в Малаге (Испания), который пройдёт с 21 по 27 ноября. Об этом сообщил капитан сборной Германии Михаэль Кольманн.

«На данный момент кажется, что Александр Зверев снова будет не готов к игре на Кубке Дэвиса», – приводит слова Кольманна Tennis365.

Напомним, 25-летний Александр Зверев планировал вернуться на корт на групповом этапе Кубке Дэвиса — 2022 и даже приехал на соревнования вместе со сборной Германии, однако за несколько дней до старта турнира заявил, что получил новую травму, никак не связанную с предыдущим повреждением. По его словам, восстановление предположительно займёт не меньше трёх месяцев.

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