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«Australian Open, я иду за тобой». Ник Кирьос показал, как готовится к домашнему ТБШ

«Australian Open, я иду за тобой». Ник Кирьос показал, как готовится к домашнему ТБШ
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Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях фото из тренажёрного зала.

«AO (Australian Open), я иду, и ты будешь моим», — подписал фото Кирьос.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Ранее Кирьос досрочно завершил текущий сезон из-за травмы колена. Он стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.

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