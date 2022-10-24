Гаэль Монфис: сейчас я живу один из самых прекрасных периодов своей жизни

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис трогательно поделился эмоциями после рождения дочки.
«Привет, друзья, надеюсь, у вас всё хорошо. Сейчас я живу один из самых прекрасных периодов своей жизни с появлением нашей дочери Скай. Элина и я наслаждаемся каждым моментом с ней. В ближайшие дни я сделаю несколько небольших объявлений», — написал Монфис в своих социальных сетях.
15 октября жена Монфиса, украинская теннисистка Элина Свитолина родила дочку Скай. Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Монфис и Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.
- 24 октября 2022
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