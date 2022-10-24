Тейлор Фритц с трудом обыграл квалифаера на старте турнира в Вене

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче первого круга Фритц (4) в упорной борьбе обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку (Q) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 45 минут. Фритц 21 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Нисиоки три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Фритца станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада) — Юрий Родионов (Австрия, WC).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.