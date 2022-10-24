Новак Джокович: есть некоторые положительные сдвиги, что меня допустят на Australian Open

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович заявил о положительных сдвигах в переговорах о его допуске на Australian Open в следующем году.
«Есть некоторые положительные сдвиги, что меня допустят, но это пока неофициально. Мы общаемся через моих адвокатов в Австралии. На самом деле, они общаются с представителями власти, которые занимаются моим делом. Я надеюсь получить ответ в ближайшие несколько недель.
Я действительно хочу поехать туда. Я просто хочу поиграть в теннис — это то, что я делаю лучше всего. Австралия всегда была местом, где я играл в свой лучший теннис — результаты говорят сами за себя, поэтому у меня всегда есть дополнительная мотивация, чтобы поехать туда», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
- 24 октября 2022
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