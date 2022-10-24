Аслан Карацев проиграл Александру Бублику в первом круге турнира в Базеле

60-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В матче первого круга лаки-лузер Карацев уступил представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Карацев три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Бублика 10 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия, 8).
Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.
- 24 октября 2022
-
21:31
-
21:11
-
20:58
-
20:54
-
20:34
-
20:02
-
19:53
-
19:29
-
18:55
-
18:13
-
18:12
-
17:58
-
17:33
-
16:59
-
16:09
-
16:01
-
15:34
-
14:37
-
14:18
-
13:30
-
13:13
-
12:43
-
12:42
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:18
-
10:01
-
09:35
-
08:41
-
08:06