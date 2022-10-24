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Аслан Карацев проиграл Александру Бублику в первом круге турнира в Базеле

Аслан Карацев проиграл Александру Бублику в первом круге турнира в Базеле
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60-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче первого круга лаки-лузер Карацев уступил представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Карацев три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Бублика 10 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия, 8).

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.

Базель. 1-й круг
24 октября 2022, понедельник. 19:40 МСК
Аслан Карацев
60
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2  
6 		7 7  
         
Александр Бублик
38
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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