Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович вслед за Надалем подтвердил участие в «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP

Джокович вслед за Надалем подтвердил участие в «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подтвердил своё участие в заключительных турнирах текущего сезона: «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).

Примечательно, что ранее тренер Джоковича Горан Иванишевич допускал, что его подопечный может пропустить соревнования в Париже.

Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP – с 13 по 20 ноября. В Турин на данный момент квалифицировались пять игроков: Джокович, испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Интересно, что в последний раз Джокович выигрывал Итоговый чемпионат ещё в 2015 году.

Кудерметова впервые ворвалась в топ-10. Кто ещё из россиянок был в десятке рейтинга WTA Кудерметова впервые ворвалась в топ-10. Кто ещё из россиянок был в десятке рейтинга WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022