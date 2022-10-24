Джокович вслед за Надалем подтвердил участие в «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подтвердил своё участие в заключительных турнирах текущего сезона: «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).
Примечательно, что ранее тренер Джоковича Горан Иванишевич допускал, что его подопечный может пропустить соревнования в Париже.
Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP – с 13 по 20 ноября. В Турин на данный момент квалифицировались пять игроков: Джокович, испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Интересно, что в последний раз Джокович выигрывал Итоговый чемпионат ещё в 2015 году.
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