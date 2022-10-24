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Карлос Алькарас не без проблем вышел во второй круг турнира в Базеле

Карлос Алькарас не без проблем вышел во второй круг турнира в Базеле
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Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас не без проблем вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), обыграв британец Джека Дрэйпера (45-й в рейтинге ATP).

Алькарас одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Дрэйпера девять эйсов, четыре двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из семи. Алькарас однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

Во втором круге Алькарас сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Адриан Маннарино (Франция).

Соревнование пройдёт до 30 октября. Призовой фонд турнира составил €2 135 350.

Базель. 1-й круг
24 октября 2022, понедельник. 20:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		2 5
         
Джек Дрэйпер
45
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Комментарии
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