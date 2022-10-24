Андрей Рублёв на нервах засунул теннисную ракетку в рот во время матча. Фото

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сдержал эмоций во время матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). После попадания в аут на нервах Андрей засунул ракетку в рот.

В первом раунде посеянный третьим Рублёв встречается с 21-й ракеткой мира представителем Аргентины Диего Шварцманом. Андрей выиграл первый сет со счётом 6:4 и со счётом 3:1 ведёт во второй партии.

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.