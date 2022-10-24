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Андрей Рублёв на нервах засунул теннисную ракетку в рот во время матча. Фото

Андрей Рублёв на нервах засунул теннисную ракетку в рот во время матча. Фото
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сдержал эмоций во время матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). После попадания в аут на нервах Андрей засунул ракетку в рот.

В первом раунде посеянный третьим Рублёв встречается с 21-й ракеткой мира представителем Аргентины Диего Шварцманом. Андрей выиграл первый сет со счётом 6:4 и со счётом 3:1 ведёт во второй партии.

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.

Вена. 1-й круг
24 октября 2022, понедельник. 21:50 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Диего Шварцман
21
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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