Андрей Рублёв на нервах засунул теннисную ракетку в рот во время матча. Фото
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сдержал эмоций во время матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). После попадания в аут на нервах Андрей засунул ракетку в рот.
В первом раунде посеянный третьим Рублёв встречается с 21-й ракеткой мира представителем Аргентины Диего Шварцманом. Андрей выиграл первый сет со счётом 6:4 и со счётом 3:1 ведёт во второй партии.
Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.
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