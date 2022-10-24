Даниил Медведев впервые прокомментировал рождение дочери
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев впервые прокомментировал тот факт, что он стал отцом. 15 октября Медведев сообщил, что у них с женой Дарьей родилась дочь Алиса.
«Всё очень хорошо. На самом деле в этот период не я единственный стал отцом. Рафа (Надаль), к примеру, тоже. В туре стало очень много родителей. Думаю, лично меня это отвлекать не будет. Я сохраняю мотивацию и буду делать всё, что в моих силах. Я буду стараться выкладываться по максимуму для дочери. Очевидно, что я часто буду вдали от дома, но я буду стараться брать с собой всю семью. Насчёт Австралии пока непонятно, посмотрим. Есть проблемы с визой жены, но мы постараемся», — приводит слова Медведева Ubitennis.
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