Медведев — про итоги сезона: мои результаты не соответствовали статусу первой ракетки мира

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил своё выступление в завершающемся сезоне 2022.
«Конечно, этот год был непростым по разным причинам: у меня была операция по удалению грыжи, и восстановление проходило непросто, также в начале года был проигранный финал Открытого чемпионата Австралии, пусть и разочарование от него прошло. А теперь эта микротравма в Астане, которая грозила мне пропуском турниров. Я даже точно не знал, поеду ли в Вену, впервые я тренировался на 100% лишь в прошлую субботу. Я обязан поблагодарить свою команду и физиотерапевта.
В целом, это был сложный год, я проигрывал матчи с сильными соперниками, которые играли очень хорошо, например, как Кирьос на US Open. В общем, мои результаты не соответствовали статусу первой ракетки мира. Алькарас и Рууд добились большего, они заслуживают быть на вершине рейтинга.
В конце концов, рейтинг очень прост, он отражает текущие результаты, поэтому я ничего не имею против того, что потерял первое место, это лишь логическое следствие. Теперь моя цель – завершить год как можно лучше. Однако главное – ни о чём не жалеть, оглядываясь назад», — приводит слова Медведева Ubitennis.
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