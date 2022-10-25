Арина Соболенко выложила фото из тренажёрного зала, продемонстрировав нынешнюю форму

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию из тренажёрного зала.

Фото: из личного архива Соболенки

На турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) Арина Соболенко выбыла из борьбы во втором круге, проиграв россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Победа белоруски Виктории Азаренко над американкой Мэдисон Кис позволила попасть на Итоговый турнир Арине Соболенко и российской теннисистке Дарье Касаткиной. Итоговый турнир WTA пройдет в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6.

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