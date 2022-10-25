Карлос Алькарас прокомментировано тяжелую победу в первом круге на турнире в Базеле

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас прокомментировано тяжелый матч за выход во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге испанец обыграл британца Джека Дрэйпера (45-й в рейтинге ATP).

«В начале матча было тяжело — я делал много ошибок. Я хотел играть на этом корте по настоящему агрессивно. Для меня он немного медленнее, чем на других турнирах. Моя тактика немного изменилась во втором сете. Я знал, что Джек отлично играет. Он опасный игрок, мне действительно нужно было сосредоточиться и, конечно же, не сдаваться», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Алькарас одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:2, 7:5. Во втором круге Алькарас сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Адриан Маннарино (Франция).