Виктория Азаренко опубликовала пост после поражения в полуфинале в Гвадалахаре

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. На минувшей неделе Азаренко дошла до полуфинала турнира в Гвадалахаре (Мексика). Она проиграла американке Джессике Пегуле.

«Спасибо, Мексика. Спасибо всем за отличную игру. Я наслаждалась каждой минутой на корте с этой потрясающей энергией!

Спасибо, Гвадалахара, и спасибо всем на турнире! Спасибо моему лучшему другу, что приятно удивил меня визитом!» — написала Виктория Азаренко.

Джессика Пегула в итоге выиграла турнир, победив в финале гречанку Марию Саккари.

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