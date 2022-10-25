Джессика Пегула выложила фотографии со свадьбы

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии со свадьбы, которая состоялась год назад. В 2021 году Пегула вышла замуж за американского бизнесмена Тейлора Гахагена.

«Прошёл уже год», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива джессики пегулы

Фото: из личного архива джессики пегулы

Напомним, на минувшей неделе Пегула выиграла турнир категории WTA-1000 в Гвадалахаре. В финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Джессика Пегула ещё ни разу не проходила дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она показала такой результат на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.