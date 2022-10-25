Фрэнсис Тиафо обратился к Джессике Пегуле

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обратился к третьей ракетке мира Джессике Пегуле. На минувшей неделе Пегула выиграла турнир категории WTA-1000 в Гвадалахаре. В финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

«Болею за тебя, зверюга», — написал Тиафо в своих социальных сетях и тегнул Пегулу.

Таким образом, Джессика Пегула, как и ещё семь теннисисток, выступит на Итоговом чемпионате WTA. Турнир пройдёт в Форт-Уэрте (США) с 31 октября по 7 ноября.

Джессика Пегула ещё ни разу не проходила дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она показала такой результат на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.