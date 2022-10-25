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Ига Свёнтек высказалась о предстоящем Итоговом чемпионате WTA

Ига Свёнтек высказалась о предстоящем Итоговом чемпионате WTA
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Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала об ожиданиях от Итогового чемпионата WTA. Турнир пройдёт в Форт-Уэрте (США) с 31 октября по 7 ноября.

В сезоне-2021 Свёнтек дебютировала на Итоговом турнире WTA.

«Теперь это будет новый опыт, и то, что я квалифицировалась заранее, очень помогло. Любопытно, смогу ли я физически выдержать этот турнир после столь долгого сезона.

Это станет для меня испытанием. В прошлом году у меня было не так уж много сил — и физических, и моральных. В этом сезоне мы кое-что сделали иначе. Интересно, сработает ли это.

Каждый день надо будет играть с топ-теннисистками. Здесь нет более лёгких первых двух раундов. Интересно, получится ли у меня показать свой лучший теннис», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

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