Хачанов рассказал о дополнительной мотивации, которую получил на US Open

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о том, как на него повлиял выход в полуфинал US Open. В 2022 году россиянин впервые в карьере дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема».
«Конечно, можно сколько угодно говорить об уверенности в себе. И я всегда верю в собственные силы. Но, когда добиваешься успеха, получаешь дополнительную мотивацию. Если ты хорошо выступаешь, то почему бы не делать это каждую неделю?
US Open – 2022 был отличным турниром. Чем дальше проходишь, тем большего хочешь. Естественно, что хотелось завоевать трофей. Но мы говорим о прогрессе, я верю в него. Нужно и дальше работать, сохранять скромность», — цитирует Хачанова TennisTV.
Накануне, 24 октября Хачанов в матче первого круга турнира в Вене (Австрия) обыграл Джеффри-Джона Вулфа из США.
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