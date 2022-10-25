Тренер Надаля Карлос Мойя высказался о грядущем возвращении Рафаэля в Париж и на Итоговый

Чемпион «Ролан Гаррос» 1998 года, бывшая первая ракетка мира Карлос Мойя, который является тренером 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, прокомментировал предстоящее возвращение подопечного на корт. Ранее стало известно, что 36-летний Надаль сыграет на «Мастерсе» в Париже (Франция) и на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).
«Прежде чем прибыть в Турин, надо сыграть матчи в Париже, что довольно похоже. Рафа всегда конкурентоспособен, где бы ни играл. У нас большие надежды», — приводит слова Мойи Reuters, ссылаясь на IB3.
Последний официальный матч Надаль провёл на US Open, проиграв Фрэнсису Тиафо. После этого он сыграл в парном разряде с Роджером Федерером на Кубке Лэйвера.
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