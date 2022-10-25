В Грузии в продаже появились презервативы с изображением Басилашвили

В Грузии в продаже появились презервативы, на которых изображён теннисист Николоз Басилашвили. Выпускать новую продукцию стал местный бренд Aiisa.
В соцсетях компания пояснила, что таким образом выступила против действий Басилашвили. «Нет никакого оправдания насилию», — говорится в посте.
Ранее стало известно, что суд Тбилиси снял с Басилашвили обвинения по делу о семейном насилии.
Бывшая жена игрока Нелли Дорокашвили в 2020 году заявляла, что он систематически наносил ей физический и моральный ущерб, а также избивал её в присутствии сына. Разбирательство, продолжавшееся два года, закончилось оправданием Басилашвили. Теннисист в течение месяца получит сумму, потраченную на залог. У Николоза есть право запросить компенсацию за причинённый ущерб.
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