В Грузии в продаже появились презервативы с изображением Басилашвили

В Грузии в продаже появились презервативы, на которых изображён теннисист Николоз Басилашвили. Выпускать новую продукцию стал местный бренд Aiisa.



В соцсетях компания пояснила, что таким образом выступила против действий Басилашвили. «Нет никакого оправдания насилию», — говорится в посте.

Ранее стало известно, что суд Тбилиси снял с Басилашвили обвинения по делу о семейном насилии.



Бывшая жена игрока Нелли Дорокашвили в 2020 году заявляла, что он систематически наносил ей физический и моральный ущерб, а также избивал её в присутствии сына. Разбирательство, продолжавшееся два года, закончилось оправданием Басилашвили. Теннисист в течение месяца получит сумму, потраченную на залог. У Николоза есть право запросить компенсацию за причинённый ущерб.