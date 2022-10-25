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19-летний Карлос Алькарас рассказал, как воспринимает свой статус первой ракетки мира

19-летний Карлос Алькарас рассказал, как воспринимает свой статус первой ракетки мира
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Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что думает по поводу своего лидерства в рейтинге ATP. Алькарас стал номером один в мире после победы на Открытом чемпионате США в сентябре.

«Очевидно, что это здорово. Но я участвую в турнирах, поэтому у меня нет времени пытаться насладиться этим.
После US Open у меня появились новые цели, поэтому я должен быть сосредоточен. Я должен быть готов к новым вызовам в текущем сезоне. Но, очевидно, это прекрасное чувство», — приводит слова Карлоса Eurosport.

В настоящий момент Алькарас играет на турнире в Базеле. Вчера, 24 октября, он вышел во второй круг, победив британца Джека Дрэйпера.

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