Даниил Медведев объяснил, почему не сыграл на Кубке Лэйвера
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не сыграл на Кубке Лэйвера. Выставочный турнир прошёл в Лондоне (Великобритания) в сентябре.
«Что касается Кубка Лэйвера, это правда, что по правилам меня должны были вызвать. Но если я не поехал, то не потому, что отказался от приглашения. У меня просто была проблема с визой для въезда в Англию. И, чтобы никому не создавать проблем, я предпочёл не ехать», — приводит слова Медведева Ubitennis.
В настоящий момент Даниил Медведев готовится к выступлению на хардовом турнире ATP в Вене (Австрия). Его первым соперником станет грузин Николоз Басилашвили.
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