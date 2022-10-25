Корда признался, что не любил Маррея из-за Надаля
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Американский теннисист Себастьян Корда признался, что негативно относился к шотландцу Энди Маррею. По словам американца, в детстве он симпатизировал другим теннисистам, которых побеждал Маррей.
«У меня всегда с ним были взаимоотношения такого типа, что любовь-ненависть. Когда я взрослел, моими любимыми игроками были Надаль и Радек Штепанек. А он частенько их обыгрывал.
Поэтому я никогда не любил Маррея. Но мне нравилось смотреть, как он играл. Пожалуй, Маррей был одним из лучших теннисистов мира, которых я видел своими глазами», — цитирует Корду Express.
Ранее стало известно, что Маррей выступит на «Мастерсе» в Париже. Там он заменит Александра Зверева.
Список участников турнира в Париже можно посмотреть на «Чемпионате».
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