Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые с 2010 года две американки оказались в топ-4 рейтинга WTA

Впервые с 2010 года две американки оказались в топ-4 рейтинга WTA
Комментарии

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула в обновлённом рейтинге WTA оказались в топ-4. Впервые с 2010 года сразу две американские теннисистки находятся в первой четвёрке мирового рейтинга.

Пегула поднялась на третье место в обновлённом рейтинге после победы на турнире в Гвадалахаре (США). Это самое высокое место в рейтинге в карьере Пегулы. В свою очередь, Гауфф поднялась с седьмого на четвёртое место.

В последний раз сразу две американки были в топ-4 рейтинга ещё в октябре 2010 года. Тогда места у вершины занимали Серена Уильямс (второе) и Винус Уильямс (четвёртое).

Сейчас от вершины Пегулу и Гауфф отделяют Онс Жабер из Туниса и Ига Свёнтек, представляющая Польшу. Свёнтек возглавляет рейтинг.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022