Впервые с 2010 года две американки оказались в топ-4 рейтинга WTA

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула в обновлённом рейтинге WTA оказались в топ-4. Впервые с 2010 года сразу две американские теннисистки находятся в первой четвёрке мирового рейтинга.



Пегула поднялась на третье место в обновлённом рейтинге после победы на турнире в Гвадалахаре (США). Это самое высокое место в рейтинге в карьере Пегулы. В свою очередь, Гауфф поднялась с седьмого на четвёртое место.



В последний раз сразу две американки были в топ-4 рейтинга ещё в октябре 2010 года. Тогда места у вершины занимали Серена Уильямс (второе) и Винус Уильямс (четвёртое).



Сейчас от вершины Пегулу и Гауфф отделяют Онс Жабер из Туниса и Ига Свёнтек, представляющая Польшу. Свёнтек возглавляет рейтинг.