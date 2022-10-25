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Новак Джокович: после истории в Австралии маски были сброшены

Новак Джокович: после истории в Австралии маски были сброшены
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о выводах, которые сделал из-за скандала в Австралии. Экс первую ракетку мира депортировали из страны, куда он приехал на Australian Open.

«Я стараюсь всегда извлекать позитив из любого опыта. У меня такой подход к жизни. Я знаю, что произошедшее в Австралии и дальнейшее неприятное отношение некоторых людей ко мне помогло мне извлечь ценные уроки.

В итоге многие маски были сброшены. Было интересно посмотреть на то, как люди вели себя по отношению ко мне в этом году. Я же продолжаю двигаться вперёд, остаюсь мотивированным и вдохновлённым.

Мне нравится теннис. Я люблю выкладываться на всех тренировках. Каждый день получаю что-то новое, всегда возникают новые эмоции. Мне добавляет мотивации и появление молодых и голодных до успеха ребят», — приводит слова Джоковича Eurosport.co.uk.

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